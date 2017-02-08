Мышь не проскочит незаметно.

На выборах президента РФ в 2018 году будет увеличен охват видеонаблюдением участков для голосования. По сведениям "Известий", новый формат, предполагающий установку камер на 80-100% избирательных пунктов, сейчас обсуждается в ЦИК и Минкомсвязи РФ.

Нюансы обсудит рабочая группа, в состав которой войдут представители профильных министерств и ведомств, члены политических партий, общественные деятели и эксперты. Помимо распределения видеокамер по участкам, ей предстоит определиться со сроком хранения записей. Сейчас он составляет 3 месяца, хотя еще 4 года был обязательным годичный срок, передает "Уралинформбюро".

Предполагается, что заказчиком услуг видеонаблюдения, как и в 2012 году, будет Минкомсвязи, а подрядчиком - "Ростелеком". В пользу последнего говорит сформированная ранее инфраструктура. Что касается затрат, то ориентировочно они составят 3-4 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2012 году в СМИ фигурировала сумма в 10 миллиардов на те же цели.

Вместе с тем Центризбирком намерен расширить сеть круглосуточных информационных центров "Выборы-2018", куда в режиме реального времени поступает все данные о явке и предварительных итогах голосования. На предыдущих президентских выборах аналогичные пункты действовали в ЦИК, Торгово-промышленной палате и Юридической академии имени Кутафина (МГЮА). На следующих их рассчитывают разместить во всех крупных городах страны.