×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Президентские выборы пройдут под тотальной "слежкой"07 февраля в 15:29

  • Текст

Мышь не проскочит незаметно.

На выборах президента РФ в 2018 году будет увеличен охват видеонаблюдением участков для голосования. По сведениям "Известий", новый формат, предполагающий установку камер на 80-100% избирательных пунктов, сейчас обсуждается в ЦИК и Минкомсвязи РФ.

Нюансы обсудит рабочая группа, в состав которой войдут представители профильных министерств и ведомств, члены политических партий, общественные деятели и эксперты. Помимо распределения видеокамер по участкам, ей предстоит определиться со сроком хранения записей. Сейчас он составляет 3 месяца, хотя еще 4 года был обязательным годичный срок, передает "Уралинформбюро".

Предполагается, что заказчиком услуг видеонаблюдения, как и в 2012 году, будет Минкомсвязи, а подрядчиком - "Ростелеком". В пользу последнего говорит сформированная ранее инфраструктура. Что касается затрат, то ориентировочно они составят 3-4 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2012 году в СМИ фигурировала сумма в 10 миллиардов на те же цели.

Вместе с тем Центризбирком намерен расширить сеть круглосуточных информационных центров "Выборы-2018", куда в режиме реального времени поступает все данные о явке и предварительных итогах голосования. На предыдущих президентских выборах аналогичные пункты действовали в ЦИК, Торгово-промышленной палате и Юридической академии имени Кутафина (МГЮА). На следующих их рассчитывают разместить во всех крупных городах страны.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×