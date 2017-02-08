Президентские выборы пройдут под тотальной "слежкой"07 февраля в 15:29
- Текст
Мышь не проскочит незаметно.
На выборах президента РФ в 2018 году будет увеличен охват видеонаблюдением участков для голосования. По сведениям "Известий", новый формат, предполагающий установку камер на 80-100% избирательных пунктов, сейчас обсуждается в ЦИК и Минкомсвязи РФ.
Нюансы обсудит рабочая группа, в состав которой войдут представители профильных министерств и ведомств, члены политических партий, общественные деятели и эксперты. Помимо распределения видеокамер по участкам, ей предстоит определиться со сроком хранения записей. Сейчас он составляет 3 месяца, хотя еще 4 года был обязательным годичный срок, передает "Уралинформбюро".
Предполагается, что заказчиком услуг видеонаблюдения, как и в 2012 году, будет Минкомсвязи, а подрядчиком - "Ростелеком". В пользу последнего говорит сформированная ранее инфраструктура. Что касается затрат, то ориентировочно они составят 3-4 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2012 году в СМИ фигурировала сумма в 10 миллиардов на те же цели.
Вместе с тем Центризбирком намерен расширить сеть круглосуточных информационных центров "Выборы-2018", куда в режиме реального времени поступает все данные о явке и предварительных итогах голосования. На предыдущих президентских выборах аналогичные пункты действовали в ЦИК, Торгово-промышленной палате и Юридической академии имени Кутафина (МГЮА). На следующих их рассчитывают разместить во всех крупных городах страны.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:22
1,5 тысячи свердловских многоэтажек дождутся капремонта в этом году
Если все пойдет по плану.Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.