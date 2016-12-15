ВКС РФ приведут в высшую степень боеготовности07 февраля в 15:02
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В рамках внезапной проверки.
Утром 7 февраля 2017 года в России началась внезапная проверка Воздушно-космических сил. Соответствующий приказ отдал глава государства Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, с 9.00 (мск) органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности. Проверка позволит оценить готовность к выполнению учебно-боевых задач, пишет "Лента.Ру".
Особое внимание будет уделено несению боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Во всех воинских частях и подразделениях пройдут тактические учения и контрольные занятия.
Стоит отметить, что практика внезапных проверок разных родов войск была введена в 2013 году.
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