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ВКС РФ приведут в высшую степень боеготовности07 февраля в 15:02

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В рамках внезапной проверки.

Утром 7 февраля 2017 года в России началась внезапная проверка Воздушно-космических сил. Соответствующий приказ отдал глава государства Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, с 9.00 (мск) органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности. Проверка позволит оценить готовность к выполнению учебно-боевых задач, пишет "Лента.Ру".

Особое внимание будет уделено несению боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Во всех воинских частях и подразделениях пройдут тактические учения и контрольные занятия.

Стоит отметить, что практика внезапных проверок разных родов войск была введена в 2013 году.

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