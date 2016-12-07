Вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович ушел в отставку07 февраля в 16:26
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Транспортную схему отправили в корзину.
Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович уходит в отставку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии уральской столицы.
Липович проработал в администрации около 10 лет. Первоначально он занимал пост заместителя главы по взаимоотношениям с Екатеринбургской городской думой и общественными организациями. Позже стал курировать вопросы благоустройства, транспорта и экологии.
Стоит отметить, что слухи об отставке чиновника появились в начале 2017 года. Его обязанности временно исполняла председатель комитета по благоустройству Татьяна Благодаткова. Тогда источники в мэрии утверждали, что Липович просто приболел и вскоре вернется к работе.
Вернувшись в рабочее кресло, Липович стал активно лоббировать внедрение новой транспортной схемы в Екатеринбурге, повергшей общественность города в шок. Планировалось, что в мегаполисе сократится количество маршрутов и подвижного состава, при этом для пассажиров увеличится количество пересадок.
На прошедшем в конце января совместном заседании Общественных палат Екатеринбурга и Свердловской области Евгений Липович твердо пообещал, что, несмотря на протесты, новая транспортная схема будет внедрена с 1 июля текущего года. При этом мэрия города заявила о планах по ее "внедрению" в сознание недовольных екатеринбуржцев.
Эти действия привели к ряду митингов в Екатеринбурге и активному сопротивлению со стороны общественных организаций.
7 февраля практически одновременно стало известно об отставке Липовича и решении администрации Екатеринбурга перенести внедрение новой транспортной схемы на 2019 год. Как заявил сити-менеджер Александр Якоб, к ее обсуждению власти вернутся после проведения футбольного чемпионата мира в 2018 году.
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