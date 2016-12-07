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Вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович ушел в отставку07 февраля в 16:26

Транспортную схему отправили в корзину.

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович уходит в отставку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Липович проработал в администрации около 10 лет. Первоначально он занимал пост заместителя главы по взаимоотношениям с Екатеринбургской городской думой и общественными организациями. Позже стал курировать вопросы благоустройства, транспорта и экологии.

Стоит отметить, что слухи об отставке чиновника появились в начале 2017 года. Его обязанности временно исполняла председатель комитета по благоустройству Татьяна Благодаткова. Тогда источники в мэрии утверждали, что Липович просто приболел и вскоре вернется к работе.

Вернувшись в рабочее кресло, Липович стал активно лоббировать внедрение новой транспортной схемы в Екатеринбурге, повергшей общественность города в шок. Планировалось, что в мегаполисе сократится количество маршрутов и подвижного состава, при этом для пассажиров увеличится количество пересадок.

На прошедшем в конце января совместном заседании Общественных палат Екатеринбурга и Свердловской области Евгений Липович твердо пообещал, что, несмотря на протесты, новая транспортная схема будет внедрена с 1 июля текущего года. При этом мэрия города заявила о планах по ее "внедрению" в сознание недовольных екатеринбуржцев.

Эти действия привели к ряду митингов в Екатеринбурге и активному сопротивлению со стороны общественных организаций.

7 февраля практически одновременно стало известно об отставке Липовича и решении администрации Екатеринбурга перенести внедрение новой транспортной схемы на 2019 год. Как заявил сити-менеджер Александр Якоб, к ее обсуждению власти вернутся после проведения футбольного чемпионата мира в 2018 году.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
живём мы тут 07 февраля в 20:02

Мы очень надеемся, что после 2018 года в городе не будет бандитской мэрии

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