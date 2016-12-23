А губернатор Куйвашев в курсе?

Со скандала начинается инициатива Общественной палаты Свердловской области по повышению открытости и прозрачности деятельности регионального правительства. В январе 2017 года губернатор Евгений Куйвашев одобрил идею проведения ежемесячных Дней министерств в ОП. Согласно его поручению первыми "на ковер" к общественности должны были выйти министр ЖКХ Николай Смирнов, министр строительства Михаил Волков и вице-губернатор Сергей Швиндт. С соответствующими докладами о проведении капитального ремонта и повышении качества жилищно-коммунальных услуг, переселении граждан из аварийного жилья, подготовке Екатеринбурга к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году. Все эти вопросы не носят гриф секретности и касаются многих жителей Свердловской области.

8 февраля состоится первое заседание, в котором, кроме министра ЖКХ, примут участие председатель профильной комиссии Законодательного собрания Валентин Лаппо и председатель Общественного совета при министерстве ЖКХ, секретарь региональной Общественной палаты Сергей Полыганов. С помощью видеоконференции в обсуждении реализации приоритетного национального проекта "Обеспечение качества жилишно-коммунальных услуг" на территории Свердловской области, в том числе капитального ремонта общего имущества МКД, смогут поучаствовать представители муниципальных общественных палат.

Для контакта "с землей" Общественная палата была вынуждена перенести заседание со своей площадки в здание правительства Свердловской области, где есть оборудованный видеосвязью зал. И тут возник непреодолимый барьер для журналистов, которые, по замыслу общественников, должны были понаблюдать за дискуссией. Поскольку в 2017 году Департамент информационной политики максимально усложнил вход прессы в Белый дом, для посещения Дня министерства ЖХК требуется аккредитация. А в ней журналистам отказали. Попытки "Уралинформбюро" выяснить причину отказа натолкнулись на ответ: "мы пришлем пресс-релиз".

Тем самым Департамент информполитики взял на себя смелость формировать информационную политику не подконтрольной ему Общественной палаты Свердловской области, чей председатель Станислав Набойченко неоднократно подчеркивал, что ОП открыта для прессы. Остается догадываться, какие коммунальные тайны решили скрыть от журналистов подчиненные первого вице-губернатора Владимира Тунгусова.