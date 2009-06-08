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Эксперты по этике "распаковали" подарки ОбамеСегодня в 10:47

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Они потянули на 30 тысяч долларов.

Бывший президент США Барак Обама за минувший год получил 11 подарков. Их общая стоимость составляет 30 тысяч долларов, пишет New York Post со ссылкой на Управление правительственной этики Штатов.

Глава мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Ионсон презентовал Обаме генеалогическое древо семьи в пяти томах. Ее оценили в 8,3 тысячи долларов. От редакции National Geographic глава государства получил большой деревянный футляр с винтажными картами стоимостью 7 тысяч долларов.

Также среди подарков фотография боксера Мохаммеда Али (5,25 тысячи долларов) и избирательный бюллетень 1964 года с голосом за Авраама Линкольна (465 долларов).

Стоит отметить, что президентам и федеральным чиновникам США нельзя принимать подарки от иностранных правительств без согласия Конгресса. При этом разрешены презенты от американских общественных организаций, друзей и родных, передает "Уралинформбюро".

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