Всенародных праймериз губернаторов не будетСегодня в 09:43
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"Единая Россия" определит их сама.
Президиум генсовета "Единой России" на заседании 7 февраля определил схему выдвижения своих кандидатов на губернаторские посты – всенародных праймериз не будет. Официально выдвигать их по итогам закрытого предварительного голосования будут политсоветы региональных отделений партии, передает "Уралинформбюро".
Как правило, кандидатами от ЕР становятся временно исполняющие обязанности главы региона, которых назначает президент РФ. Президиум решил продолжить эту тенденцию, а привлечение граждан к отбору претендентов в данном случае счел излишним.
Как пояснил секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов, кандидаты, несмотря на отсутствие праймериз, будут получать наказы от граждан – через функционеров партии на местах.
"В процедуре предварительного голосования по отбору кандидатов на выборах высших должностных лиц субъектов ключевым моментом является то, что кандидаты в рамках процедуры должны будут провести встречи с представителями первичных отделений в своем регионе. Это, безусловно, будет способствовать повышению внимания к нашему опорному партийному звену - первичным отделениям партии - и позволит включить в предвыборные программы наших кандидатов проработанные инициативы с мест, иными словами - именно те вопросы, решение которых сегодня волнует людей", - пояснил Неверов.
В сентябре 2017 года выбирать губернаторов будут в 14 регионах России, включая Средний Урал. Последний раз свердловчане напрямую определяли губернатора в 2003 году – в четвертый раз кряду победил Эдуард Россель. С того момента первое лицо Свердловской области назначал президент РФ.
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