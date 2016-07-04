Путин привел ПВО Москвы в полную боеготовностьСегодня в 10:07
- Текст
В рамках проверки.
Подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, отвечающие за Москву и центральный промышленный район, приведены в высшую степень боеготовности. Их проверка проводится по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина.
Личный состав дивизионов "С-300", "С-400" и "Панцирь-С", поднятый по тревоге, совершил марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в назначенные районы, говорится в сообщении Минобороны РФ. После прибытия подразделения приступят к развертыванию техники и заступят на дежурства, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:22
1,5 тысячи свердловских многоэтажек дождутся капремонта в этом году
Если все пойдет по плану.Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.
-
07 февраля в 08:51
Япония похозяйничает на Курилах
На пару с Россией.04 июля 2016 в 17:43
Киев ответит Москве на ограничение транзита товаров
Аналогичными мерами.28 июня 2016 в 08:35
Турция идет к Путину на поклон
Эрдоган заплатит за сбитый Су-24.01 апреля 2016 в 18:46
Путин пообещал помочь Среднему Уралу с большими стройками
Речь идет о ЕКАД и НИИ ОММ.11 августа 2014 в 17:18
Микки Рурк прогулялся по Москве с Путиным на груди
Купив футболку с портретом российского лидера.30 октября 2013 в 13:36
Путин уволил своего представителя в СовФеде
По окончании контракта.05 июня 2013 в 19:34
Собянин согласовал свою отставку с Путиным
С президентским благословением мэр Москвы покидает свой пост.04 апреля 2013 в 18:09
"Сына Путина" не пустили на встречу с папой
На его пути встали гаишники.
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.