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Путин привел ПВО Москвы в полную боеготовностьСегодня в 10:07

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В рамках проверки.

Подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, отвечающие за Москву и центральный промышленный район, приведены в высшую степень боеготовности. Их проверка проводится по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина.

Личный состав дивизионов "С-300", "С-400" и "Панцирь-С", поднятый по тревоге, совершил марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в назначенные районы, говорится в сообщении Минобороны РФ. После прибытия подразделения приступят к развертыванию техники и заступят на дежурства, передает "Уралинформбюро".

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