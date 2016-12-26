Мозгами пиар асов.

С утра 8 февраля по мессенджерам екатеринбургских журналистов и чиновников начала гулять информация, размещенная на сайте, подконтрольном девелоперу-коммунисту Владимиру Конькову. В ней на полном серьезе рассказывалось об итогах визита в Москву губернатора Евгения Куйвашева и главы его администрации Владимира Тунгусова, состоявшегося 7 февраля.

"Эксперты и участники политических процессов не могут молчать о событиях, которые настигли руководителей региона в Москве… Злые языки предрекают едва ли не силовой сценарий, вплоть до обысков в высоких кабинетах руководства области… Сейчас наиболее ожидаемый сценарий – Владимир Тунгусов будет исполнять обязанности свердловского губернатора…" - вот краткое содержание новости о пребывании Куйвашева-Тунгусова в Администрации президента РФ.

Судя по всему, коньковские пиар асы клонировали главу Свердловской области. Потому как Евгений Куйвашев 7 февраля находился не в Москве, а в Екатеринбурге. В частности, проводил заседание регионального правительства.

Поздно вечером корреспондент "Уралинформбюро" видел губернаторский кортеж в аэропорту Кольцово. Куйвашев действительно улетел в Москву, где 8 февраля примет участие в заседании Координационного совета по подготовке чемпионата мира по футболу. Встреч в Администрации президента, по имеющимся сведениям, у него на этой неделе не запланировано.

Возникает вопрос – с какой целью сайт Владимира Конькова клонировал Куйвашева? Его покупка девелопером в 2016 году имела явный прогубернаторский смысл. Не исключено, что покупатель уже разочаровался в приобретении. А бывший главред издания, получив несколько миллионов рублей, тем временем открыл новую "интернет-лавку".