"Временный" глава Прикамья приписал себе полномочия премьераСегодня в 14:00
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Рыбакин не у дел.
Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подписал указ о возложении на себя полномочий председателя регионального правительства. Кабмином он начал руководить 8 февраля, сообщает "Уралинформбюро".
Днем ранее стало известно, что и.о. премьера назначен зампред правительства Владимир Рыбакин. По всей видимости, это был "прощальный подарок" экс-губернатора Виктора Басаргина своему преемнику.
"Временный" глава Прикамья настроен на борьбу за губернаторский пост на сентябрьских выборах. "Через полгода я надеюсь заручиться поддержкой населения. Надеюсь на совместную плодотворную работу", - заявил он на первой встрече с политиками, промышленниками и силовиками.
Виктор Басаргин официально сложил полномочия 6 февраля, заявив о нежелании участвовать в губернаторских выборах.
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