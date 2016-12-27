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"Временный" глава Прикамья приписал себе полномочия премьераСегодня в 14:00

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Рыбакин не у дел.

Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подписал указ о возложении на себя полномочий председателя регионального правительства. Кабмином он начал руководить 8 февраля, сообщает "Уралинформбюро".

Днем ранее стало известно, что и.о. премьера назначен зампред правительства Владимир Рыбакин. По всей видимости, это был "прощальный подарок" экс-губернатора Виктора Басаргина своему преемнику.

"Временный" глава Прикамья настроен на борьбу за губернаторский пост на сентябрьских выборах. "Через полгода я надеюсь заручиться поддержкой населения. Надеюсь на совместную плодотворную работу", - заявил он на первой встрече с политиками, промышленниками и силовиками.

Виктор Басаргин официально сложил полномочия 6 февраля, заявив о нежелании участвовать в губернаторских выборах.

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