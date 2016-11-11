Председателя Уставного суда уравняют с Тунгусовым08 февраля в 18:19
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По зарплате.
Заксобрание Свердловской области рассмотрит законопроект, приравнивающий зарплаты сотрудников Уставного суда региона к окладам высших руководителей региона, сообщает "Уралинформбюро".
Согласно тексту документа, председатель инстанции должен быть уравнен в доходах с первыми вице-губернаторами Алексеем Орловым и Владимиром Тунгусовым, зампреды (их в суде двое) – с вице-губернаторами, а единственный судья должен получать как главы областных министерств.
Уставный суд рассматривает вопросы соответствия правовых актов и законов уставу Свердловской области, а также осуществляет толкование последнего. В 2016 году инстанция вынесла 4 решения, о чем свидетельствует ее официальный сайт. Кроме того, суд занимается научной деятельностью и работой со студентами юридических направлений.
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