×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Председателя Уставного суда уравняют с Тунгусовым08 февраля в 18:19

  • Текст

По зарплате.

Заксобрание Свердловской области рассмотрит законопроект, приравнивающий зарплаты сотрудников Уставного суда региона к окладам высших руководителей региона, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно тексту документа, председатель инстанции должен быть уравнен в доходах с первыми вице-губернаторами Алексеем Орловым и Владимиром Тунгусовым, зампреды (их в суде двое) – с вице-губернаторами, а единственный судья должен получать как главы областных министерств.

Уставный суд рассматривает вопросы соответствия правовых актов и законов уставу Свердловской области, а также осуществляет толкование последнего. В 2016 году инстанция вынесла 4 решения, о чем свидетельствует ее официальный сайт. Кроме того, суд занимается научной деятельностью и работой со студентами юридических направлений.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Чистый" спирт

"Чистый" спирт

Контрафакт выдохся.

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×