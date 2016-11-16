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Навальный вновь признан виновным по делу "Кировлеса"08 февраля в 19:13

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Участие в президентских выборах под вопросом.

8 февраля 2017 года Ленинский райсуд Кирова признал Алексея Навального виновным по делу о хищении бюджетных средств из "Кировлеса".

Оглашение приговора длилось несколько часов. В итоге оппозиционера приговорили к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей. Такой же штраф и 4 года условно назначили второму фигуранту Петру Офицерову, передает "Уралинформбюро". Стоит отметить, что именно такое наказание для подсудимых запрашивало обвинение.

По версии следствия, Навальный и Офицеров вынудили госпредприятие "Кировлес" продать по заниженной цене 10 тысяч кубометров леса, а затем реализовали его с наценкой.

В 2013 году фигуранты дела были приговорены к реальному лишению свободы, но сроки затем заменили на условные. В ноябре 2016-го Верховный суд вернул дело на пересмотр, поскольку Европейский суд по правам человека усмотрел процессуальные нарушения в состоявшемся разбирательстве.

Статус виновного в уголовном преступлении ставит под вопрос участие Навального в выборах президента РФ в качестве кандидата. Впрочем, сам оппозиционер уверен, что это ему не помешает: "С завтрашнего дня Кремль запоет песню, что мне нельзя участвовать в выборах. Но в Конституции прямо записано, что участвовать в выборах могут все, кто не находится в местах лишения свободы. Я буду участвовать. Всем спасибо!", - цитирует политика "Медиазона".

Ранее по теме:
Верховный суд "простил" Навального за "Кировлес"

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