Вяткин просит повысить Градсовет Екатеринбурга09 февраля в 16:11
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Который возглавляет.
Градсовет Екатеринбурга подписал обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой вернуть органу прежние полномочия. По былой значимости затосковал председатель совета Михаил Вяткин – на заседании 9 февраля 2017 года он собрал с присутствующих подписи на заранее подготовленной бумаге, передает "Уралинформбюро".
После перераспределения градостроительных полномочий в пользу регионального правительства мэрия потеряла контроль не только над техническими, но и над архитектурными вопросами в мегаполисе. Созванный в марте 2016 года областной Градсовет под председательством губернатора Евгения Куйвашева полностью забрал функции городского "вече" и стал выдавать исполнительной власти рекомендации по утверждению или отклонению тех или иных проектов. Статус Градсовета Екатеринбурга понизился до консультативного органа, который снабжает экспертными комментариями не властей, а застройщиков.
"Областной Градсовет не очень часто заседает. К тому же те решения, которые он принимает, не всегда реализуются. Например, застройка "Клевер парка" жилыми домами в районе ЦПКиО... На совете говорилось о том, что в проект нужно внести изменения, но этого сделано не было", - пояснил свою позицию Вяткин, который, кстати, также входит в областной совет.
Автографы под документом поставили почти все члены Градсовета, кроме чиновников "серого дома". Вице-мэр Алексей Белышев попросил не втягивать мэрию в эту переделку: "Лучше будет, если выскажутся незаинтересованные профессионалы".
Следует отметить, что на этой неделе СМИ опять заговорили о том, что мэрии Екатеринбурга вернут отнятые градостроительные полномочия. Весьма возможно, что Вяткин придает этому процессу хорошие манеры.
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