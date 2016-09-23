×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Вяткин просит повысить Градсовет Екатеринбурга09 февраля в 16:11

  • Текст

Который возглавляет.

Градсовет Екатеринбурга подписал обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой вернуть органу прежние полномочия. По былой значимости затосковал председатель совета Михаил Вяткин – на заседании 9 февраля 2017 года он собрал с присутствующих подписи на заранее подготовленной бумаге, передает "Уралинформбюро".

После перераспределения градостроительных полномочий в пользу регионального правительства мэрия потеряла контроль не только над техническими, но и над архитектурными вопросами в мегаполисе. Созванный в марте 2016 года областной Градсовет под председательством губернатора Евгения Куйвашева полностью забрал функции городского "вече" и стал выдавать исполнительной власти рекомендации по утверждению или отклонению тех или иных проектов. Статус Градсовета Екатеринбурга понизился до консультативного органа, который снабжает экспертными комментариями не властей, а застройщиков.

"Областной Градсовет не очень часто заседает. К тому же те решения, которые он принимает, не всегда реализуются. Например, застройка "Клевер парка" жилыми домами в районе ЦПКиО... На совете говорилось о том, что в проект нужно внести изменения, но этого сделано не было", - пояснил свою позицию Вяткин, который, кстати, также входит в областной совет.

Автографы под документом поставили почти все члены Градсовета, кроме чиновников "серого дома". Вице-мэр Алексей Белышев попросил не втягивать мэрию в эту переделку: "Лучше будет, если выскажутся незаинтересованные профессионалы".

Следует отметить, что на этой неделе СМИ опять заговорили о том, что мэрии Екатеринбурга вернут отнятые градостроительные полномочия. Весьма возможно, что Вяткин придает этому процессу хорошие манеры.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

Под боком у клубного дома "Тихвинъ".

"Чистый" спирт

"Чистый" спирт

Контрафакт выдохся.

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×