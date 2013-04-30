Решетников отправил опального советника в Заксобрание Прикамья09 февраля в 18:10
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Своим полпредом.
Временно исполняющий обязанности губернатора Прикамья Максим Решетников подписал распоряжение о назначении своим полномочным представителем в краевом Заксобрании Анатолия Маховикова. Распоряжение вступило в силу с 9 февраля, сообщает "Уралинформбюро".
Анатолий Маховиков до 20 декабря возглавлял администрацию губернатора. Случившуюся тогда отставку связывали с конфликтом между ним и Виктором Басаргиным – на тот момент главой края. Впрочем, полностью чиновник из политической повестки удален не был – его перевели на должность советника губернатора.
Ранее Максим Решетников возложил на себя полномочия председателя краевого правительства, заменив вице-премьера Владимира Рыбакина. Последний продержался во главе кабмина около суток.
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