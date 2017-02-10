В Минобороны РФ.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост замглавы регионального министерства строительства и развития инфраструктуры Игоря Дубровина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики области, в минстрой 44-летний Дубровин перешел с поста руководителя Регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа. До этого возглавлял аналогичное управление в Приволжско-Уральском военном округе. Имеет 2 высших образования – по специальностям "математика" и "экономика и управление на предприятии".

На новом месте Дубровин будет курировать вопросы строительства жилья, предназначенного для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилфонда, а также программы, реализуемые ГКУ СО "Фонд жилищного строительства". Эта должность стала вакантной после перехода Сергея Киселева на работу в "Корпорацию развития Среднего Урала" в январе 2017 года.