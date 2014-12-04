За январь.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил январский медиарейтинг глав регионов УрФО. За первый месяц 2017 года он упоминался в СМИ 4550 раз, передает "Уралинформбюро".

Второе место в списке досталось главе Южного Урала Борису Дубровскому (4150 упоминаний). Третье – губернатору Югры Наталье Комаровой (2353 упоминания).

В рейтинге по стране Евгений Куйвашев замыкает топ-5. Выше него располагаются мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Стоит отметить, что в последнем представленном медиарейтинге – за ноябрь 2016 года – свердловский губернатор занимал второе место по УрФО и восьмое среди глав всех российских регионов.