Куйвашев возглавил медиарейтинг уральских губернаторов09 февраля в 19:37
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За январь.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил январский медиарейтинг глав регионов УрФО. За первый месяц 2017 года он упоминался в СМИ 4550 раз, передает "Уралинформбюро".
Второе место в списке досталось главе Южного Урала Борису Дубровскому (4150 упоминаний). Третье – губернатору Югры Наталье Комаровой (2353 упоминания).
В рейтинге по стране Евгений Куйвашев замыкает топ-5. Выше него располагаются мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Татарстана Рустам Минниханов.
Стоит отметить, что в последнем представленном медиарейтинге – за ноябрь 2016 года – свердловский губернатор занимал второе место по УрФО и восьмое среди глав всех российских регионов.
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