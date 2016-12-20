Стену возведут к 2020 году.

Строительство стены на границе с Мексикой обойдется США в 21,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает CNBS, ссылаясь на отчет американского министерства внутренней безопасности.

Названная сумма намного выше тех, что обозначались ранее, передает "Уралинформбюро". Дональд Трамп во время предвыборной кампании говорил о 12 миллиардах долларов, а конгресс США планировал уложиться в 15 миллиардов.

К строительству стены протяженностью в 2 тысячи километров планируется приступить осенью 2017 года и завершить к 2020 году.

Предполагалось, что сначала работы будут вестись за счет американских налогоплательщиков, а затем к стройке подключатся мексиканцы. Однако в Мехико неоднократно подчеркивали, что платить за стену не собираются.