На пост главы исполкома свердловских "медведей" возвращается КосинцевСегодня в 10:00
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Официальное утверждение состоится сегодня.
Руководителем исполкома свердловского отделения "Единой России" станет депутат гордумы Екатеринбурга Александр Косинцев. Его официальное утверждение состоится 10 февраля, сообщили собственные источники "Уралинформбюро".
Официально информацию в партии не подтверждают. "Несколько у нас кандидатур. Четыре, если точнее, сейчас в обсуждении. В том числе и Александр Петрович Косинцев. Но анонсированное решение по его кандидатуре на сегодня не соответствует действительности", - заявил лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.
Пост главы исполкома освободился в декабре 2016 года с окончанием трудового контракта Ивана Корякина, вслед за которым ушли многие работники комитета.
Долгое время единороссы пытались найти преемника Корякину, но ни один кандидат не получал поддержки всех заинтересованных сторон. В январе наиболее вероятным кандидатом на партийный пост считался помощник депутата Заксобрания Александра Серебренникова Андрей Шумейко, однако его кандидатура не прошла согласование в Москве.
Стоит отметить, что Александр Косинцев уже занимал должность главы исполкома. Он сложил полномочия в 2014 году.
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