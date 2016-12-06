Официальное утверждение состоится сегодня.

Руководителем исполкома свердловского отделения "Единой России" станет депутат гордумы Екатеринбурга Александр Косинцев. Его официальное утверждение состоится 10 февраля, сообщили собственные источники "Уралинформбюро".

Официально информацию в партии не подтверждают. "Несколько у нас кандидатур. Четыре, если точнее, сейчас в обсуждении. В том числе и Александр Петрович Косинцев. Но анонсированное решение по его кандидатуре на сегодня не соответствует действительности", - заявил лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

Пост главы исполкома освободился в декабре 2016 года с окончанием трудового контракта Ивана Корякина, вслед за которым ушли многие работники комитета.

Долгое время единороссы пытались найти преемника Корякину, но ни один кандидат не получал поддержки всех заинтересованных сторон. В январе наиболее вероятным кандидатом на партийный пост считался помощник депутата Заксобрания Александра Серебренникова Андрей Шумейко, однако его кандидатура не прошла согласование в Москве.

Стоит отметить, что Александр Косинцев уже занимал должность главы исполкома. Он сложил полномочия в 2014 году.



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