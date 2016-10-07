При выдвижении кандидатов в губернаторы.

Свердловские единороссы приступили к подготовке к сентябрьским выборам. По словам секретаря реготделения партии Виктора Шептия, в настоящее время начались согласования по схеме проведения праймериз с депутатами от ЕР на местах, передает "Уралинформбюро".

10 сентября будут избираться думы в 49 муниципалитетах, главы 5 образований (включая Нижний Тагил) и губернатор Свердловской области. Официальный регламент проведения праймериз в регионе пока не утвержден (предположительно, это состоится в марте), но по основным вопросам определенность уже имеется. Как анонсировалось ранее, привлекать рядовых свердловчан к определению выдвиженца ЕР на пост главы региона "медведи" не будут – вопрос решат внутри партии.

"Почему здесь несколько иной подход? Ни для кого не секрет, что мы считаем президента РФ Владимира Путина основателем партии, нашим моральным лидером. И поэтому мы к его решению, которое он оформляет своим указом по назначению исполняющим обязанности губернатора региона, относимся внимательно и с огромным уважением, это мягко говоря", - заявил 10 февраля Шептий.

Соответственно, врио губернатора станет участником праймериз №1. Но не единственным – по установке "сверху" предварительное голосование должно быть альтернативным, то есть участников будет как минимум двое.

Окончательное решение по кандидату будут принимать выборщики (порядка 300 человек) на конференции реготделения "Единой России" 28 мая. Перед этим участники губернаторских праймериз будут встречаться с секретарями первичных и местных отделений партии. Их в регионе насчитывается 2438 и 79 соответственно. "Безусловно, нужно быть реалистами и понимать, что провести личные встречи с таким количеством людей затруднительно. Будем собирать секретарей по территориальному признаку", - пояснил глава реготделения.

Победителю праймериз, как и кандидатам от других партий, затем предстоит пройти так называемый муниципальный фильтр – заручиться поддержкой 7,9% муниципальных депутатов (на настоящее время - 133 человека). Для представителя "Единой России" это не составит труда – партия имеет наибольшее представительство в местных думах. Остальным кандидатам как вариант придется идти на поклон к "медведям". Однако пока единороссы делится голосами не намерены. "На самом деле, есть ведь определенная логика: если партия выдвигает своего кандидата, то, естественно, те депутаты местных дум, которые были выдвинуты партией и являются ее членами, – поддержка кандидата партии", - заявила руководитель фракции ЕР в региональном Заксобрании Елена Чечунова.

"Кандидату, который не имеет такого уровня поддержки местных депутатов, может быть и не надо в губернаторы ходить? Это серьезная должность", - подчеркнул Шептий, попутно признав, что "Единая Россия" имеет подавляющий депутатский ресурс.

Всенародные выборы губернатора Свердловской области будут проходить впервые с 2003 года. Тогда победу одержал Эдуард Россель, последующие главы Александр Мишарин и Евгений Куйвашев назначались Заксобранием региона по представлению президента РФ.