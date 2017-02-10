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Великобритания осталась без подводной армииСегодня в 14:45

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Терезе Мэй не сообщили.

Семь ударных подводных лодок ВМС Великобритании вышли из строя, оставив страну без защиты впервые за десятки лет. В таком положении "невозможно реагировать на действия российских подлодок в Северном море", пишет The Sun со ссылкой на источники.

Речь идет о трех новейших подлодках типа Astute, каждая из которых обошлась бюджету в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, а также четырех более старых субмаринах типа Trafalgar. Первые постоянно сталкиваются с техническими проблемами, а последние "дышат на ладан". На данные момент в море остается одна подлодка типа Astute, которая проходит испытания и не готова к боевому дежурству.

В состоянии боеготовности находятся только стратегические субмарины типа Vanguard с ядерными ракетами, передает "Уралинформбюро".

При этом, по информации издания, руководство министерства обороны Великобритании не поставило премьер-министра Терезу Мэй в известность о положении дел, опасаясь ее гнева.

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