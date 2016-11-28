В гордуму Екатеринбурга попытаются пробиться 11 человекСегодня в 16:41
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Самовыдвиженец лишь один.
Избирком Екатеринбурга завершил регистрацию кандидатов на довыборы в гордуму. В гонке остались 11 человек, 8 выбыли.
По одномандатному избирательному округу №8 баллотируются Павел Андреев ("Справедливая Россия"), Григорий Вихарев (ЛДПР), Михаил Смоляков ("Единая Россия"), Святослав Штукин (КПРФ) и Александр Кислых ("Российская партия пенсионеров за справедливость").
По одномандатному избирательному округу №14 регистрацию успешно прошли Евгений Кеосьян (ЛДПР), Юрий Оносов ("Справедливая Россия"), Владимир Стругов ("Единая Россия"), Евгений Старокожев (КПРФ), Светлана Степанова ("Российская партия пенсионеров за справедливость") и самовыдвиженец Владимир Смирнов.
Как пояснил "Уралинформбюро" председатель горизбиркома Илья Захаров, шестеро из ранее выдвинувшихся кандидатов сами отказались от участия, признав, что не сумеют собрать необходимое количество голосов в свою поддержку. Еще двое - Денис Порядин и Владимир Горбачев - предоставили нужное количество подписей, но часть из них была признана недействительной.
С 18 февраля начнется активная агитационная кампания через СМИ. Голосование состоится 18 марта.
Довыборы в гордуму Екатеринбурга проводятся в связи с освобождением двух мест осенью 2016 года: Игорь Володин избрался в Заксобрание Свердловской области, Светлана Учайкина возглавила региональное министерство культуры.
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