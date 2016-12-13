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В свердловском ЗакСо не видят причин наказывать КарапетянаСегодня в 17:56

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Лишенного прав за пьяную езду.

Мандатная комиссия (она же - комиссия по этике) свердловского Заксобрания не будет рассматривать инцидент с депутатом Арменом Карапетяном, которого автоинспекторы поймали пьяным. В орган не поступило ни одного соответствующего запроса, рассказал "Уралинформбюро" председатель комиссии Алексей Коробейников.

"Насколько мы знаем, состоялся суд, и, по нашей информации, Армен Эминович не стал оспаривать его решение. Сейчас оно вступило в силу. Ну и пока на данный момент у нас нет ни от кого обращений, поэтому повода для сбора мандатной комиссии у нас нет", - пояснил депутат.

Впрочем, даже наличие такого обращения не сулило бы Карапетяну серьезных проблем. Загвоздка в том, что мандатная комиссия разбирает инциденты, напрямую касающиеся депутатской деятельности. В случае с лишенным прав народным избранником, ему грозило разве что депутатское порицание и уведомление о ситуации его партии.

"А вот если во время исполнения полномочий – заседаний или общения с избирателями – произошел какой-то инцидент: не дай бог, подрался депутат или в зале заседаний начал нецензурно выражаться, что тоже недопустимо, тогда мы можем собрать комиссию и принять более жесткие меры", - отметил Коробейников.

Армен Карапетян был задержан сотрудниками ГИБДД в ночь на 11 декабря 2016 года. По мнению полицейских, он был подшофе. Проходить медосвидетельствование депутат отказался. 12 января 2017 года по решению суда он был лишен водительских прав на 1 год и 7 месяцев.

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