Временно.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал распоряжение о назначении Юрия Пономарева и.о. руководителя управления ведомства в Южном федеральном округе, сообщает "Уралинформбюро".

Обязанности на Пономарева возложены временно – в Ростове-на-Дону он будет работать до 10 марта 2017 года, на период отпуска постоянного руководителя Сергея Воробьева.

Юрий Пономарев с июля 2007 года работал прокурором Свердловской области. В 2011 году был назначен замгенпрокурора РФ, возглавив управление в УрФО.