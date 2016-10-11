Уральский замгенпрокурора заменит коллегу в Ростове-на-Дону13 февраля в 10:54
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Временно.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал распоряжение о назначении Юрия Пономарева и.о. руководителя управления ведомства в Южном федеральном округе, сообщает "Уралинформбюро".
Обязанности на Пономарева возложены временно – в Ростове-на-Дону он будет работать до 10 марта 2017 года, на период отпуска постоянного руководителя Сергея Воробьева.
Юрий Пономарев с июля 2007 года работал прокурором Свердловской области. В 2011 году был назначен замгенпрокурора РФ, возглавив управление в УрФО.
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