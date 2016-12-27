Третий ушел.

Наступившая неделя ознаменовалась очередной губернаторской отставкой. 13 февраля о досрочном сложении полномочий заявил глава Новгородской области Сергей Митин, сообщает "Уралинформбюро".

"Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора в сентябре этого года. Заранее поставил в известность об этом президента Российской Федерации. Обратился к главе государства с просьбой дать мне новое поручение", - пояснил Митин.

По данным "Коммерсанта", заявление было написано еще 9 февраля, а накануне Митин устроил прощальную встречу с политической элитой области в своей резиденции в Шарматово. Потенциальным преемником Митина называется гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Андрей Никитин.

Следующим в очереди на увольнение издание называет главу Рязанской области Олега Ковалева. Заявление от него ожидается также 13 февраля. На губернаторский пост с приставкой "врио" сватают депутата Госдумы РФ Николая Любимова.

На прошлой неделе было объявлено о досрочном прекращении полномочий главы Бурятии Вячеслава Наговицына и губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Последнего сменил экс-руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. Басаргин 10 февраля был назначен руководителем Ространснадзора.

Следует отметить, что во всех четырех регионах 10 сентября 2017 года пройдут выборы губернаторов. В этот же день выбирать областного главу будут жители Среднего Урала, которым в настоящее время руководит Евгений Куйвашев.