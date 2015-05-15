Кандидаты в гордуму Екатеринбурга жалуются на оскорбления и угрозы13 февраля в 18:28
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Кампания накаляется.
На довыборах в гордуму Екатеринбурга первые скандалы: один кандидаты жалуется на угрозы в его адрес, другой – на компрометирующие его листовки, разбросанные неизвестными. Оба заявителя выдвигаются о "Единой России".
Так, избирательная комиссия направила в полицию заявление привлечь к ответственности лиц, разбросавших в Кировском районе листовки оскорбительного содержания в адрес кандидата от ЕР по округу №8, гендиректора ЗАО "Хороший вкус" Михаила Смолякова.
В агитматериалах тот именовался "мясником с уголовным прошлым". "Даже пересказывать не хочу содержимое этих листовок – это было бы неэтично. Данные агитматериалы являются незаконными: в них отсутствуют выходные данные, и они не согласовывались с полицией", - рассказал "Уралинформбюро" председатель горизбиркома Илья Захаров.
Об угрозах в свой адрес заявил еще один единоросс, выдвигающийся по округу №14 Владимир Стругов. По его словам, глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников накричал на него во время юношеского хоккейного турнира. "Услышал от него угрозы типа: "Тебе, что жить надоело? Я тебе устрою веселую жизнь после 20-го марта!" Тушин и Смирнов стояли рядом, краснели за Трапезникова, и прятали взгляд - старательно рассматривали лёд. По-моему, ещё несколько человек слышали эти угрозы", - написал В.Стругов на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим.ред.). Однако в данном случае кандидат пока не подал официальной жалобы в избирком.
Довыборы в гордуму Екатеринбурга назначены на 18 марта. Проводятся они в связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов: Игорь Володин осенью избрался в Заксобрание, а Светлана Учайкина возглавила региональное министерство культуры. На два вакантны места в настоящее время претендует 11 кандидатов.
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