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Штаб Навального в Екатеринбурге возглавил "не тусовщик"13 февраля в 16:51

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Бармин далек от политических элит.

Руководить штабом Алексея Навального в Екатеринбурге будет Виктор Бармин – уроженец Магнитогорска, ныне проживающий в уральской столице. Об этом стало известно 13 февраля, передает "Уралинформбюро".

Штаб оппозиционера откроется 25 февраля. Как ранее сообщал на своей интернет-странице руководитель его избирательной кампании Леонид Волков, в штабе на постоянной основе будут работать от 2 до 4 человек. Где именно он разместится, пока не уточняется.

Что касается Бармина, до этого момента он не принимал активного организаторского участия в политической жизни региона. Судя по данным из открытых источников, он возглавлял ряд компаний, в том числе ТД "Мак-Дак Урал". "Человек не из тусовочки, и это прекрасно", - уточнил в Facebook Леонид Волков.

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