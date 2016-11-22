Свердловское правительство мажет лыжи13 февраля в 17:31
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В ожидании субботы.
Свердловских чиновников с задержкой на неделю отправят на "Лыжню России". Мороз перенес старт этих соревнований в Екатеринбурге с 11 на 18 февраля 2017 года. Кстати, во многих муниципалитетах суровой погоды не испугались и свое в минувшую субботу уже отбегали.
Как стало известно "Уралинформбюро", в полдень 18 февраля на старт около выставочного комплекса "Екатеринбург-ЭКСПО" выйдут губернатор Евгений Куйвашев и члены возглавляемого им правительства Свердловской области. Как шутят чиновники, худшие на лыжне могут в будущем лишиться министерского портфеля.
Кстати, журналисты предвкушают субботнюю интригу. О своей готовности прокатиться на лыжах заявил давний оппонент губернатора Евгений Ройзман. Это, конечно, не "дуэль" биатлонистов Шипулина и Фуркада, но посмотреть стоит.
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