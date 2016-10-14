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Владимир Путин назначил главу спецназа Росгвардии13 февраля в 18:55

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Должность займет Василий Федорук.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост начальника Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-майора Василия Федорука.

Главным управлением вневедомственной охраны будет руководить генерал-майор полиции Александр Жилкин, а Главным управление кадров - генерал-майор Виктор Мацюк

Полковник Александр Веклич назначен главой департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества.

Полковник Дмитрий Хромченко займет пост заместителя командующего Уральским округом войск национальной гвардии по тылу – начальника тыла, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества.

Тем же распоряжением названы главы государства определены руководители Управлений Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Дагестан, Самарской области, Ставропольскому краю и Башкортостану.

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