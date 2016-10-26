Чтоб не болтали лишнего.

Честь и достоинство президента РФ нуждаются в защите - стране необходим соответствующий закон, полагает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в Татарстане на встрече со студентами и преподавателями университета "Иннополис", сообщают федеральные СМИ.

Нормативные акты, подкрепляющие безопасность институтов власти, есть везде, подчеркнул спикер. Россия в этом плане отличается от США и Европы - "говорят, что хотят, пишут, что хотят".

Эксперты видят в позиции Володина опасность подавления малейших ростков свободомыслия.

Стоит отметить, что четверть века назад был принят закон "О защите чести и достоинства президента СССР", предполагавший штрафы, исправительные работы и лишение свободы за наветы. Для СМИ вольности могли обернуться закрытием. Однако детище Верховного Совета оказалось нежизнеспособным и на практике не применялось, передает "Уралинформбюро".