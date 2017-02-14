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Свердловских депутатов удивил судья-украинецСегодня в 11:58

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Рожденный в Белоруссии.

Традиционным первым пунктом повестки очередного заседания свердловского Заксобрания 14 февраля стал пункт о назначении мировых судей. Как правило, вопрос проходит без обсуждений, но в этот раз депутатов удивила одна из кандидатур, сообщает "Уралинформбюро".

Как сообщил парламентариям председатель комиссии по предварительной подготовке материалов Игорь Аксенов, в ходе проверки документов выяснилось, что один из претендентов Дмитрий Гарышев в 2015 году случайно узнал о наличии у него украинского гражданства, от которого он отказался в 2016 году. Курьез заключается в том, что на тот момент он уже работал помощником судьи, данная должность предполагает исключительно российское гражданство, но ни одна проверка до того нарушений не выявила. "Я не понял: "случайно узнал о наличии второго гражданства" - это как?" - удивился депутат Владимир Радаев.

Как пояснил претендент, он родился в Белоруссии в семье российского военнослужащего. В 2014 году после переезда в РФ он получил российское гражданство. Откуда взялось украинское, ему неизвестно, но узнав о нем он немедленно от него отказался.

Несмотря на курьез, кандидатура была утверждена.

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