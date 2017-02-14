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Свердловская госжилинспекция попала под критику омбудсменаСегодня в 13:20

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До надзорного ведомства не достучаться.

Работа госжилинспекции стала одной из тем обсуждения уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой с депутатами Заксобрания 14 февраля. По словам омбудсмена, дозвониться до надзорного ведомства при возникновении проблем невозможно.

Сам вопрос возник с подачи депутата Евгения Зяблицева, обеспокоенного ростом обращений жителей микрорайонов Синие Камни и Парковый. "Им пришли квитанции с большими долгами за отопление - 4-6 тысяч рублей. Как выяснилось, управляющая компания произвела перерасчет за период с 2014 года. И требует оплатить, угрожая отключить отопление. Люди попытались получить помощь в госжилинспекции, но безуспешно, что делать?" - обозначил проблему парламентарий.

"Да, сбои в работе госжилинспекции видят и в администрации губернатора. Лично моя претензия, что там только один телефон, и пока до него дозвонишься, успеешь пожаловаться и депутату, и уполномоченному. У меня, к примеру, специалист, отвечающий за проблемы ЖКХ, она перегружена работой в итоге", - подтвердила Т.Мерзлякова.

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