Ищут деньги.

Обком КПРФ утвердил шорт-лист потенциальных кандидатов партии на выборах губернатора Свердловской области, которые состоятся в 2017 году. Об этом "Уралинформбюро" сообщил депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер. В списке 5 фамилий: сам Вегнер, его коллеги Игорь Аксенов и Александр Ладыгин, депутаты Госдумы Денис Парфенов и Николай Езерский. Окончательный выбор будет сделан на майском съезде партии.

Тем временем, как сообщают источники "Уралинформбюро" в реготделении, несмотря на то, что в списке четверо свердловчан, скорее всего, предпочтение отдадут бывшему банковскому сотруднику, москвичу Денису Парфенову. Реготделению отчаянно нужны деньги для работы на выборах. "Он единственный, кто готов сам оплатить кампанию. Парфенов планирует в следующий созыв в Госдуму избираться по Свердловской области, поэтому готов вложиться. И это ключевой фактор в его пользу", - поясняют инсайдеры.