×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские коммунисты выставили пост губернатора на "торги"Сегодня в 13:33

  • Текст

Ищут деньги.

Обком КПРФ утвердил шорт-лист потенциальных кандидатов партии на выборах губернатора Свердловской области, которые состоятся в 2017 году. Об этом "Уралинформбюро" сообщил депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер. В списке 5 фамилий: сам Вегнер, его коллеги Игорь Аксенов и Александр Ладыгин, депутаты Госдумы Денис Парфенов и Николай Езерский. Окончательный выбор будет сделан на майском съезде партии.

Тем временем, как сообщают источники "Уралинформбюро" в реготделении, несмотря на то, что в списке четверо свердловчан, скорее всего, предпочтение отдадут бывшему банковскому сотруднику, москвичу Денису Парфенову. Реготделению отчаянно нужны деньги для работы на выборах. "Он единственный, кто готов сам оплатить кампанию. Парфенов планирует в следующий созыв в Госдуму избираться по Свердловской области, поэтому готов вложиться. И это ключевой фактор в его пользу", - поясняют инсайдеры.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Удручальные кольца

Удручальные кольца

С амуром.

Ученье – свет, нервы и деньги

Ученье – свет, нервы и деньги

Когда закончатся очереди в школы?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×