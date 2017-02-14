Свердловский губернатор расширил состав правительстваСегодня в 12:57
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За счет молодежи и госжилинспекции.
14 февраля 2017 года Заксобрание Свердловской области утвердило предложенные губернатором изменения в составе регионального правительства. В кабмин войдут руководитель госжилинспекции и ответственный за патриотическое воспитание молодежи, сообщает "Уралинформбюро".
Изменения проводятся в рамках реформы региональной власти, инициированной в конце 2016 года, пояснил депутатам глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. Отправной точкой стало упразднение поста главы кабмина, чьи полномочия перешли губернатору.
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