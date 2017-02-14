Глава Рязанской области подал в отставкуСегодня в 13:11
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Досрочно.
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке. Оно опубликовано на сайте регионального правительства. Ранее свои посты освободили губернатор Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Новгородской области Сергей Митин.
Стоит напомнить, что Олег Ковалев возглавил Рязанскую область в 2008 году. В 2012 году он был переизбран на второй срок.
Череда губернаторских отставок началась 6 февраля с ухода главы Пермского края Виктора Басаргина. Как сообщали СМИ, причиной стали межэлитные конфликты в регионе. На его место временно назначен начальник московского департамента экономической политики Максим Решетников.
Стоит напомнить, что СМИ "предсказывали" отставку Басаргина, Наговицына и Митина. "Под пристальным вниманием" якобы также находятся Карелия (Александр Худилайнен), Свердловская область (Евгений Куйвашев) и Ивановская область (Павел Коньков), передает "Уралинформбюро".
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