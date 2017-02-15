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Пермский ТФОМС возглавила Татьяна Мельникова14 февраля в 18:11

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Экс-замминистра здравоохранения региона.

14 февраля 2017 года врио губернатора Пермского края Максим Решетников назначил нового руководителя ТФОМС. Исполняющим обязанности директора стала Татьяна Мельникова. Об этом "Уралифнормбюро" сообщили в пресс-службе правительства края.

Татьяна Мельникова много лет работала в медицинских учреждениях Прикамья. До 2015 года она была замминистра здравоохранения региона, последнее время работала в Москве.

Предыдущий руководитель фонда Антон Бахлыков с подачи экс-губернатора Виктора Басаргина в январе 2017 года стал министром финансов Пермского края. Но на новой должности не продержался и месяца. Бахлыков уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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