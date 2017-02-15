До 30 тысяч рублей.

В Госдуму РФ внесен законопроект, устанавливающий штрафы для чиновников, которые не хотят отвечать на запросы журналистов. Максимальное наказание может составить 30 тысяч рублей. Штрафом также будет караться затягивание с ответом и предоставление ложной информации, передает "Уралинформбюро".

Авторы законопроекта предлагают дополнить КоАП соответствующей статьей. По мнению разработчиков, сейчас чиновники могут игнорировать журналистские запросы.