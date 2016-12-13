Упраздненное Басаргиным.

Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников возродил в краевом правительстве министерство информационного развития и связи, сообщает "Уралинформбюро".

Минсвязи было упразднено в ходе правительственной реформы экс-главы региона Виктора Басаргина. 20 января он презентовал новую структуру краевого кабмина, в котором появилось министерство транспорта и связи. Правда, руководитель нового ведомства на тот момент определен не был.

14 февраля Решетников подписал распоряжение о назначении на пост и.о. министра информационного развития и связи Павла Шевырова, тем самым отменив начинание предшественника Басаргина.

Павел Шевыров родился в 1983 году в Москве. Окончил географический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук. Работал в Министерстве экономического развития и торговли РФ, в компании "Прогноз", Министерстве регионального развития РФ и департаменте информационных технологий Москвы.



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