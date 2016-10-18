В Малайзии убит старший брат Ким Чен Ына 14 февраля в 18:12
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45-летнй Ким Чен Нам.
В Малайзии убит 45-летний сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, передают федеральные СМИ.
Ким Чен Нам, старший сын Ким Чен Ира, умер днем 13 февраля 2017 года по дороге в больницу из аэропорта Куала-Лумпур. По некоторым данным, он скончался от сердечного приступа после нападения двух женщин, предположительно, северокорейских оперативниц. Высказывается версия, что мужчину укололи отравленной иглой.
Стоит отметить, что Ким Чен Нам никогда не виделся со своим высокопоставленным братом. Около 20 лет назад он попал в немилость к своему отцу Ким Чен Иру и уехал жить за границу. Вместе с тем на фоне обострившейся борьбы за власть в Северной Корее Ким Чен Нама называли потенциальным "наследником", передает "Уралинформбюро"
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