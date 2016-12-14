Чайка отправил прокурора Тобольска на пенсиюСегодня в 13:55
- Текст
После 20 лет службы.
Прокурор Тобольска Евгений Бирюков снят с должности и уволен из органов в связи с выходом на пенсию. Соответствующий приказ подписал Генпрокурор РФ Юрий Чайка, передает "Уралинформбюро".
Бирюков пришел в прокуратуру в 1997 году, 6 лет отслужив в органах внутренних дел. Надзорное ведомство Тобольска возглавил в 2009-м. Имеет ряд ведомственных наград, кроме того, в 2014 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
С 15 февраля в статусе и.о. надзорным ведомством Тобольска руководит зампрокурора Николай Бизин.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:49
Евро упал ниже 60 рублей
Впервые с лета 2015 года.Сегодня в 14:38
Москва распродает екатеринбургский Городок чекистов
С молотка пустят подвалы и цоколи.Сегодня в 14:29
Тюменцев ждут "мусорные" квесты
Вместо субботников.Сегодня в 14:17
Свердловчанин ворвался в дом пенсионерки и избил ее до смерти
Ради денег.Сегодня в 14:05
Челябинцев переполошили взрывы возле авторынка
Полыхал павильон с краской.Сегодня в 13:55
Чайка отправил прокурора Тобольска на пенсию
После 20 лет службы.Сегодня в 13:52
Глава Карелии отказался от поста
Чтобы дать шанс креатуре президента.Сегодня в 13:46
В Югре УАЗ залетел под грузовик - трое пострадавших
Виновник ДТП выскочил на встречку.Сегодня в 13:38
В Екатеринбурге заводчане похитили металл на 6 миллионов
Их отправили за решетку.Сегодня в 13:25
Челябинский метеорит "схуднул" за 4 года
Объект оказался пористым.Сегодня в 13:14
Тагильские ракетчики готовятся к терактам
Под присмотром ревизоров из РВСН.Сегодня в 12:56
Челябинску грозит техногенная катастрофа
Из-за недостроенного метро.Сегодня в 12:50
Производителя минеральной воды "Архыз" записали в банкроты
Из-за долга в 1,8 миллиарда.Сегодня в 12:47
Итальянский супервулкан перекроит Европу
Как 39 тысяч лет назад.Сегодня в 12:45
"Уральский рабочий" и Свердловская киностудия вошли в план приватизации
На ближайшие три года.
-
18 января в 16:53
Начальник ГИБДД Екатеринбурга снят с должности
Он понижен до участкового.14 декабря 2016 в 13:30
Тюменский чиновник заплатил креслом за вырубленную у пенсионерки ель
Устыдившись.08 декабря 2016 в 14:43
Коррупционеры разорили бюджет на 44 миллиарда
Подсчитал Чайка.29 ноября 2016 в 15:59
Первоуральские чиновники лишились постов из-за махинаций с землей
После прокурорского вмешательства.08 ноября 2016 в 15:49
Мэрия Екатеринбурга нашла замену Мирошнику
Пока в статусе и.о.07 ноября 2016 в 11:43
Мирошник лишился поста главы Октябрьского района Екатеринбурга
Аукнулись списанные трамваи.01 ноября 2016 в 14:04
"Урал" лишился главного тренера
Скрипченко написал заявление.13 октября 2016 в 18:05
Из екатеринбургской мэрии ушел "гонитель провайдеров"
Марк Марков.03 октября 2016 в 15:32
Замглавы Чебаркуля лишился поста из-за скрытности
Он умолчал о доходах.27 сентября 2016 в 12:02
Напоследок: Паслер уволил главу центра по охране памятников
Перед своей отставкой.
Главные новости
- Сегодня в 12:18Экс-директор "Рефтинской" напросился на увеличение долга на 60 миллионов
- Сегодня в 11:50В Коркино супруги с 3-летним ребенком отравились угарным газом
- Сегодня в 11:31В Прикамье бензовоз столкнул с трассы лесовоз
- Сегодня в 10:35Российские компьютеры заработают со скоростью света
- Сегодня в 09:55В Дубае запускают беспилотное воздушное такси
Аналитика
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.
Ученье – свет, нервы и деньги
Когда закончатся очереди в школы?