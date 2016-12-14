После 20 лет службы.

Прокурор Тобольска Евгений Бирюков снят с должности и уволен из органов в связи с выходом на пенсию. Соответствующий приказ подписал Генпрокурор РФ Юрий Чайка, передает "Уралинформбюро".

Бирюков пришел в прокуратуру в 1997 году, 6 лет отслужив в органах внутренних дел. Надзорное ведомство Тобольска возглавил в 2009-м. Имеет ряд ведомственных наград, кроме того, в 2014 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

С 15 февраля в статусе и.о. надзорным ведомством Тобольска руководит зампрокурора Николай Бизин.