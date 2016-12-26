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Глава Карелии отказался от постаСегодня в 13:52

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Чтобы дать шанс креатуре президента.

Глава Республики Карелия Александр Худилайнен 15 февраля заявил об уходе в отставку. По его словам, с просьбой о досрочном прекращении полномочий он уже обратился к президенту РФ Владимиру Путину, передает "Уралинформбюро".

"Сегодня в нашей стране идет большая работа по ротации в руководстве различных федеральных и региональных органов власти. Вы знаете, что в сентябре состоится единый день голосования. До этого времени необходимо дать возможность кандидату президента заслужить доверие жителей республики", - пояснил Худилайнен.

Это уже третья за неделю губернаторская отставка. Ранее полномочия сложили главы Рязанской и Новгородской области Олег Ковалев и Сергей Митин. На прошлой неделе свои посты покинули глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Во всех пяти регионах 10 сентября 2017 года состоятся выборы губернаторов. Выбирать областного главу в этот день будут и свердловчане. В настоящее время Средним Уралом руководит Евгений Куйвашев, срок полномочий которого официально истекает в мае.

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