Экономику Ревды доверили 26-летнему екатеринбуржцуСегодня в 17:08
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С "корнями".
Должность замглавы администрации Ревды по финансово-экономическим вопросам занял 26-летний екатеринбуржец Иван Рекечинский. К исполнению обязанностей он приступил 10 февраля, передает "Уралинформбюро".
Ранее этот пост занимала Ирина Тейшева. В конце декабря 2016 года она была избрана главой городского округа. Она же и пригласила Рекечинского в команду.
"Я согласился. Во-первых, потому что Ревда для меня не чужой город, "корни" моей семьи отсюда, в Ревде живут мои родственники. Сам провожу много времени в Ревде, и мне небезразлична судьба этого города. Во-вторых, есть опыт работы над стратегией социально-экономического развития территории, понимание перспективных направлений развития. Хотелось бы реализовать запланированные проекты, и опыт работы в правительстве будет в помощь", - прокомментировал назначение сам чиновник.
Иван Рекечинский родился в 1990 году. Имеет два высших образования: окончил Уральский государственный экономический университет по специальности "региональная и муниципальная экономика" и Уральский государственный юридический университет по специальности "юриспруденция". Будучи студентом, уже работал в администрации Ревды, в частности, занимался разработкой стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года.
С 2014 года работал в Министерстве экономики Свердловской области. Позже перешел в аналитическое управление в структуре правительства региона.
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