На правах врио.

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Карелии Артура Парфенчикова. Решение было озвучено 15 февраля, передает "Уралинформбюро".

Парфенчиков – уроженец Карелии. Высшее образование получал в Санкт-Перетбурге, вместе с премьером Дмитрием Медведевым он окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета имени Жданова. С 1987 по 2006 год работал в органах прокуратуры Карелии, затем перешел в службу судебных приставов. В конце 2008-го возглавил ФССП России.

Теперь уже бывший губернатор Карелии Александр Худилайнен заявил о досрочном сложении полномочий 15 февраля. Регионом он руководил чуть менее четырех лет.



Ранее по теме:

Глава Карелии отказался от поста