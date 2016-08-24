Или не двойника?

Рыбалка в понимании современного человека не столько промысел, сколько хобби, где на первом месте – ощущения, а уж потом улов и прочее. Движимые рыбацким азартом россияне готовы забраться в самые немыслимые места – и географически, и законодательно.

Место действия: заповедник "Таймырский" - особо охраняемая территория на севере Красноярского края. Сюда на рыбалку с последующим застольем в один из уик-эндов в 2015 году прибыла группа мужчин. Главные действующие лица этой вылазки – некто напоминающий прокурора Ямала Александра Герасименко и человек, внешне весьма похожий на губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина.

Для того чтобы побросать в заповеднике спиннинг, любителям рыбалки пришлось испытать неудобство пересадок – бизнес-джет долетел только до Хатанги. Оттуда – уже на вертолете в цветах МЧС, попутно распугивая обитателей заповедника: при разрешенной минимальной высоте в 2000 метров вертолет шел в метрах 50-100 над землей.

Опубликованное "Новой газетой" видео, показывает, что рыбаки остались довольны поездкой. Например, двойник Герасименко выловил арктического гольца. "Вот он, наш родной голец, которого мы мечтали поймать! Вот он, красавец наш!" - захлебываясь в восторге, твердит он, вытягивая приличных размеров рыбу. К слову, арктический голец занесен в Красную книгу России.

Позже двойник Кобылкина разливает уху, сваренную, возможно, из того самого гольца – такой деликатес, кстати, не отыщешь в ресторанах Салехарда. Ямальские чиновники вдоволь наелись своей нельмы.

В Генпрокуратуре РФ представленные фото-видео-материалы не вызвали желания проводить служебное расследование. "Достоверных и объективных данных, подтверждающих причастность Герасименко к вылову на территории заповедника "Таймырский" занесенного в Красную книгу арктического гольца и нахождение указанного прокурорского работника "на борту летавшего над заповедником вертолета", в ходе проверки не получено", - гласит ответ ведомства, полученный журналистами "НГ".

Справедливости ради стоит заметить, что двойник ямальского губернатора Кобылкина всплыл в этой истории после того, как Генпрокуратура вынесла свой вердикт. Хотя "возможно, что в Генеральной прокуратуре изначально знали, что в этой заповедной рыбалке участвовал не только двойник прокурора ЯНАО Александра Герасименко, но и двойник губернатора. А для проведения проверок в отношении двойников, видимо, надо получать санкцию главы государства", - предполагает "Новая газета".

"Уралинформбюро" территориально ближе к Салехарду, чем столичная "НГ". Поэтому мы готовы подсобить коллегам в их расследовании. И просим считать данную публикацию официальным запросом в аппарат главы ЯНАО – посещал ли губернатор Дмитрий Кобылкин заповедник "Таймырский" в ходе официальной или частной поездки в 2015 году?