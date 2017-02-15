Бывшего замминистра.

Спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина совместно с вице-губернатором Алексеем Орловым представила 15 февраля 2017 года коллективу региональной Счетной палаты нового руководителя. Им стала Екатерина Новоторженцева, до этого работавшая заместителем министра инвестиций и развития, сообщает "Уралинформбюро".

У предыдущего главы палаты Андрея Ефимова в феврале 2017 года истек срок трудового контракта. В этой должности он проработал 5 лет – с 2012 года. О том, что продлеваться договор с ним не будет, стало известно в ноябре прошлого года.