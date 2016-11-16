Трампу свяжут руки при попытке помочь РоссииСегодня в 10:32
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Освободиться от санкций.
В Палату представителей и Сенат Конгресса США внесен законопроект, который позволит наложить вето на решение президента Дональда Трампа снять санкции в отношении России.
Документ придает силу закона указам его предшественника Барака Обамы о введении санкций, пишут федеральные СМИ. Чтобы их отменить новому главе государства необходимо будет предоставить конгрессменам письменное обоснование шага. Так, потребуется подтверждение того, что правительство РФ прекратило действия на Украине, а также кибератаки против американцев.
Кроме того, для любой отмены или ослабления санкций вводится период пересмотра в 120 дней. В случае запрещающей резолюции со стороны Конгресса президент ничего не сможет сделать.
Стоит напомнить, что Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что рассмотрит вопрос об отмене антироссийских санкций. По его словам, жители Крыма на самом деле хотели войти в состав РФ, передает "Уралинформбюро".
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