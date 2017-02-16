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Холманских отказался от участия в губернаторских выборахСегодня в 15:59

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Без приказа от президента.

Полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских категорически отверг возможность своего выдвижения на выборах губернатора в регионах Урала. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам 2016 года в ответ на вопрос от представителя Курганской области, сообщает "Уралинформбюро".

"У меня есть поручение главы государства от 18 мая 2012 года работать его представителем. Других поручений не имею. Буду исполнять то, что надлежит исполнить", - заявил И.Холманских, подчеркнув, что указания главы государства для него в приоритете.

Стоит отметить, что в 2017 году выборы губернатора должны пройти в двух уральских регионах: Свердловской области и Пермском крае.

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