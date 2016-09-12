Дума Белоярского ГО раскололась на три части 16 февраля в 18:05
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Депутаты саботировали выборы спикера.
16 февраля 2017 года дума Белоярского городского округа не смогла выбрать нового спикера. Как поясняют источники "Уралинформбюро", депутаты разделились на три непримиримых лагеря и ожесточенно отстаивают свои позиции. Часть народных избранников даже решилась на саботаж: треть бюллетеней для голосования были испорчены.
Традиционно основными "неформальными лидерами" городского округа, борющимися за власть в думе, считаются депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер и бывший парламентарий Анатолий Павлов.
"Сейчас у нас сформировалась еще и третья группа депутатов, независимых, тех, кто ни тому, ни другому не подчиняются. И договориться все вряд ли смогут. Скорее всего, при повторном голосовании решение принять также не удастся, эта ситуация может длиться неопределенно долго", - рассказал "Уралинформбюро" депутат думы Белоярского ГО Иван Половцев.
Согласно регламенту, выборы спикера думы Белоярского ГО проходят в два этапа. На первом были представлены 4 кандидата. По итогам рейтингового голосования во второй прошли двое: Игорь Полуяктов, считающийся креатурой А.Павлова, и Владислав Гилев, поддерживаемый независимыми депутатами.
Во втором туре для победы им надо было набрать 14 из 20 голосов, сделать это не удалось ни одному. Причем, по словам И.Половцева, 7 бюллетеней были намеренно испорчены, предположительно, сторонниками И.Гаффнера, чей кандидат провалился в первом туре.
Повторное голосование назначено на 21 февраля 2017 года. Однако, по словам собеседника агентства, скорее всего, оно также окончится ничем.
Действующий созыв думы Белоярского ГО избрали в сентябре 2016 года. Спикером изначально был выбран депутат Сергей Кузьминых, однако уже через два месяца он неожиданно подал в отставку. С тех пор гордума пытается выбрать нового председателя.
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