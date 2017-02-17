Фанатов Немцова созывают на незаконный митинг в Екатеринбурге16 февраля в 18:57
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Но без музыки и танцев.
Министерство общественной безопасности Свердловской области отказало сообществу "Свобода – Екатеринбург" в проведении в центре уральской столицы митинга памяти Бориса Немцова, запланированного в ночь на 28 февраля. Вместо заявленной организаторами площади Труда в МОБ предложили перенести мероприятие на площадь Обороны, что не устроило инициаторов, сообщает "Уралинформбюро".
Согласно письму министерства, ранее на ту же площадку и на то же время уже подала заявку другая общественная организация. Кто и что планирует там делать ночью 27 февраля, при этом не поясняется.
В ответ организаторы мероприятия заявили, что не намерены отказываться от своих планов.
"Считаю, что в данной ситуации нужно руководствоваться непосредственно конституцией Российской Федерации и 31 статьей. Данный отказ в согласовании запрещает нам проводить митинг. Поэтому предлагаю провести собрание без звукоусиливающего оборудования, чтобы не нарушать 54 ФЗ. Народный мемориал Бориса Немцова будет на площади Труда 27 февраля с 18:00 до поздней ночи", - написал на странице группы в Facebook один из инициаторов митинга Рустам Мустафин (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
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