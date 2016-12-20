Суд одобрил МУГИСО раздачу земли на РоссельбанеСегодня в 11:13
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Под рекламу.
Суд признал правомерными итоги октябрьских торгов МУГИСО на размещение рекламы вдоль трассы Екатеринбург - Кольцово. Как сообщили "Уралинформбюро" в мингосимущества, свердловский арбитраж признал необоснованным решение УФАС, нашедшего нарушения в порядке проведения аукциона.
После торгов челябинская фирма "Продвижение" заявила, что из-за технических проблем не все участники могли своевременно ознакомиться с техдокументацией. Антимонопольщики признали жалобу обоснованной. В свою очередь министерство и другие участники аукциона настаивали, что из 9 компаний только одна не смогла открыть документы на сайте Фонда имущества Свердловской области, следовательно, для жалоб не было оснований.
Торги на размещение рекламы на трассе Екатеринбург - Кольцово МУГИСО провело в середине октября. Было выставлено 36 участков под установку щитов. Победителями признаны компании "Хэт-трик", "Абсолют" и "Рекламная фирма "Ай", которые в общей сложности согласись платить за аренду порядка 9 миллионов рублей в год.
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