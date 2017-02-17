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Путин похвалил уволенных им губернаторовСегодня в 14:00

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И попросил о помощи.

Президент РФ собрал ушедших с начала года в отставку губернаторов 5 регионов страны. Владимир Путин похвалил их за проделанную работу, сообщает "Уралинформбюро".

"Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем", – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент попросил бывших губернаторов помочь их преемникам освоиться на новом посту.

Как отмечают эксперты, подобная встреча президента с уволенными губернаторами происходит впервые. Они предположили, что глава государства ставит своеобразную точку, обозначая, что на этом кадровые перестановки в субъектах закончены и других отставок в ближайшее время не будет.

Следует напомнить, что свои полномочия первым сложил руководитель Пермского края Виктор Басаргин. за ним последовали губернаторы Рязанской и Новгородской области Олег Ковалев и Сергей Митин, главы Карелии и Бурятии Александр Худилайнен и Вячеслав Наговицын.

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