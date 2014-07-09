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Российских дипломатов шокировал "фанатский" фильм BBCСегодня в 16:58

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Дискредитирующий ЧМ-2018.

Показанный накануне вечером телеканалом ВВС-2 фильм "Армия хулиганов России" производит шокирующее впечатление. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Великобритании, размещенном на сайте дипмиссии, передает "Уралинформбюро".

В основу ленты положены футбольные беспорядки в Марселе во время Евро-2016, когда небольшая группа россиян, разгромила армию английских фанатов.

Дипломаты отмечают, что ролик скомпонован таким образом, чтобы дискредитировать Российскую Федерацию и грядущий чемпионат мира-2018.

"Складывается ощущение, что главная цель фильма – посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки", - говорится в сообщении на сайте. Аналогичная кампания проводилась и перед Олимпийскими играми в Сочи.

Маргинальные элементы, склонные к насилию, существуют в каждом обществе, отмечают дипломаты. "В России вопросам безопасности придаётся первостепенное значение", - заключают они.

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